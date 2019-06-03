Чебоксары, 3 июня, 2019, 08:37 — ИА Регнум. Во Владимире Первый арбитражный апелляционный суд вынес определение по делу о том, в чьей собственности находится Залив в Чебоксарах — федеральной или муниципальной. Иск подала администрация Чебоксар, ссылаясь на то, что отвод земель под строительство объекта сделан муниципалитетом, Залив является искусственным, декоративным прудом и не имеет постоянной гидравлической связи с природными водоёмами. Ответчиком выступили Верхне-Волжское бассейновое водное управление, управления Росимущества в четырёх регионах Поволжья — Чувашии, Мордовии, Марий Эл и Пензенской области. Суды двух инстанций отказали в удовлетворении заявления. При этом спор был не только между органами власти, но и бизнесом, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы судов.

Cap.ru Лебеди на Заливе в Чебоксарах

Администрация города Чебоксары вышла с иском к Верхне-Волжскому бассейновому водному управлению Федерального агентства водных ресурсов (ВВБВУ) и его отделу в Чувашии. Предметом спора стал Чебоксарский залив, расположенный в центре столицы на реке Чебоксарке, тип водного объекта — водохранилище. В настоящее время он является федеральной собственностью, администрация Чебоксар требовала признать его муниципальной собственностью.

Соответчиками по делу выступили территориальные управления Роосимущества по Мордовии, Марий Эл, Чувашии и Пензенской области. В числе третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлечены Росводресурсы, минприроды и минюст Чувашии, Чувашгидромет и другие организации.

30 января 2019 года Арбитражный суд Чувашии в удовлетворении исковых требований отказал. Тогда апелляционные жалобы подали мэрия Чебоксар и индивидуальный предприниматель Инна Ефимова. Первый арбитражный апелляционный суд во Владимире не нашел оснований для отмены или изменения судебного акта. Примечательно, что министерство природы Чувашии просило оставить решение суда первой инстанции без изменений. Ещё более примечательно, что против администрации Чебоксар выступило АО «Инженерная защита», единственным учредителем которого является чебоксарский городской комитет по управлению имуществом.

В ходе разбирательств было установлено, что Чебоксарский залив состоит из залива первой очереди (образован в 1977—1986 годах) и залива второй очереди (образован в период с 1977 по 2000 годы). Залив образовался в результате подъема уровня воды в Волге и затопления данной территории (ввиду создания Чебоксарского водохранилища). Был создан новый водоём объемом 3,5 млн куб. метров. В 1977 году депутатами принято решение об отводе городских земель для ведения гидротехнических работ, в том числе: в Чебоксарском заливе — 95 га, под два карьера песка на левом берегу Волги — 35 га, на сооружения восточного и западного косогоров — 29 га.

Суды пришли к мнению, что при определении собственника необходимо руководствоваться Водным кодексом РСФСР, согласно которому «реки, озера, водохранилища, другие поверхностные водоемы и водные источники, воды каналов, прудов и др. составляют Единый государственный водный фонд», а в «соответствии с Конституцией СССР и Конституцией РСФСР воды являются государственной собственностью — общим достоянием всего советского народа».

"Воды состоят в исключительной собственности государства и предоставляются только в пользование… То есть водные объекты, имевшиеся или созданные в тот период, независимо от их природы (естественные или искусственные), наличия или отсутствия гидрологической связи с другими водными объектами, замкнутости и прочих характеристик, принадлежали на праве собственности государству», — говорится в определении апелляционного суда.

«Возможность нахождения водных объектов в муниципальной собственности возникла лишь с введением в действие Водного кодекса 1995 года, согласно статье 34 которого, муниципальная собственность допускалась только на обособленные водные объекты», — уточняется в документе.

Апелляционный суд также отклонил доводы администрации Чебоксар. На мнение мэрии о том, что Залив создан «для нужд населения города, декоративных и рекреационных», суд сослался на то, что «это не являлось целью и причиной создания водной территории». Доводы о том, что Залив является прудом, то есть замкнутым водоёмом, суд отклонил в связи с тем, что Залив создан в русле реки Чебоксарка, являющейся притоком реки Волга, которая наполняет его водой. И в целом приходит к выводу о том, что «суждение истца об отнесении спорного объекта к прудам противоречит материалам дела и нормативному регулированию водных объектов».

"Спорный объект находится на водотоке, имеет гидравлическую связь с другими водными объектами, не имеет замкнутой береговой линии, а отделен от Чебоксарского водохранилища дамбой-плотиной, его площадь составляет 365 000 кв. м. Из указанного следует, что по всем критериям Залив не может находиться в муниципальной собственности», — приходит к выводу суд.

«Аргументы истца относительно включения в состав объектов инженерной защиты акватории Залива суд находит неубедительными. Спор о принадлежности объектов инженерной защиты муниципалитету отсутствует, право собственности на такие объекты зарегистрировано за истцом в установленном законом порядке.

Однако сам водный объект (Залив на реке Чебоксарка), вопреки доводам истца, не является сооружением инженерной защиты. Ссылки истца на длительное осуществление полномочий по содержанию, очистке акватории Залива, а, следовательно, о принадлежности Залива муниципалитету, не имеют правового значения применительно к заявленным основаниям возникновения права собственности на водный объект.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска. Изучив материалы дела, учитывая совокупность установленных по делу обстоятельств, суд апелляционной инстанции соглашается с данным выводом суда первой инстанции», — говорится в постановлении Первого арбитражного апелляционного суда.

Отметим, что споры шли не только между органами власти, но и предпринимателями. Новый виток начался практически сразу после отказа в иске судом первой инстанции: 31 января 2019 года Арбитражный суд Чувашии отказал признать Залив муниципальной собственностью, а уже 2 февраля 2019 года тот же суд регистрирует новое исковое заявление от администрации Чебоксар к ВВБУ о признании права собственности на Залив. Дело было сначала приостановлено, а затем возобновлено по заявлению ООО «Ладья 21», которое ранее при рассмотрении данного дела просило отказать в удовлетворении требований администрации Чебоксар о признании Залива муниципальной собственностью. Рассмотрение дела назначено на 13 июня.

Отметим, что ранее компания «Ладья 21» в отзыве на жалобу предпринимателя Инны Ефимовой просило «прекратить производство по апелляционной жалобе последнего, поскольку обжалуемый судебный акт в отношении прав на водный объект не создает правовой неопределенности относительно используемого предпринимателем земельного участка; податель апелляционной жалобы не доказал интерес в защите нарушенного субъективного права». Жалоба ИП судом была отклонена.

Согласно ЕГРЮЛ, общество «Ладья 21» зарегистрировано в марте 2018 года в марийской столице Йошкар-Оле. Уставный капитал составляет 10 тыс. рублей, единственный учредитель — Наталья Вохминцева. Основной вид деятельности общества — прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров.

Напомним, в 2014 году главным архитектором Чебоксар стал Вениамин Мамуткин, который ранее работал главным архитектором города Йошкар-Олы. Представляя его на планёрке, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков заявил, что Мамуткин «имеет богатый опыт по благоустройству городских территорий». С этого времени он принимает активное участие в проектах по реконструкции и благоустройству Залива и Московской набережной в Чебоксарах.

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