Лондон, 3 июня, 2019, 08:35 — ИА Регнум. Визит президента Соединённых Штатов Дональда Трампа еще больше укрепит партнерство между Великобританией и США. Об этом заявила глава правительства Великобритании Тереза Мэй. Об этом говорится в сообщении канцелярии британского премьер-министра.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

«Это важная неделя для особых отношений, открывающая возможность еще больше укрепить наше (Великобритании и США) тесное партнерство», — сообщила Мэй.

Она добавила, что США и Великобритания являются крупнейшими инвесторами друг для друга. По словам британского премьер-министра, взаимовыгодное сотрудничество позволяет создавать рабочие места и улучшать благосостояние граждан Великобритании.

Напомним, встреча президента США и премьер-министра Великобритании состоится 4 мая 2019 года.

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