Агры, Турция, 3 июня, 2019, 08:22 — ИА Регнум. В результате взрыва фугаса в турецкой провинции Агры, расположенной на востоке страны, погиб по меньшей мере один мирный житель. Об этом 2 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Взрыв

Самодельное взрывное устройство сработало, когда мимо него проезжал фургон со строительной командой, помимо погибшего, семь человек получили ранения различной степени тяжести.

Ответственность за преступление не взяла ни одна организация, однако власти страны подозревают в организации взрыва членов Рабочей партии Курдистана (РПК).