Красногорск, 3 июня, 2019, 08:11 — ИА Регнум. В Московской области погиб спецназовец из Новосибирска. Трагедия произошла 1 июня в посёлке Путилково под Красногорском.

Mr Seb Нож

24-летний молодой человек со своей девушкой возвращался домой и увидел, как компания мужчин избивает двух прохожих, сообщает РЕН ТВ. Он попытался прекратить драку, но один из злоумышленников нанёс ему смертельный удар ножом в область сердца. Мужчина скончался на месте.

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Известно, что погибшего звали Никита Белянкин. Как рассказал его друг Иван Шуханов, который стал очевидцем произошедшего, сначала он услышал несколько хлопков, потом крики.

«Я выглянул в окно и увидел, как толпа людей избивает одного или двух человек. Я сразу стал звонить в 112», — сказал Шуханов.

Когда он выбежал на улицу, Белянкин ещё был жив, однако спасти его не удалось. Один из участников драки был доставлен в больницу. Злоумышленники с места преступления скрылись.

По словам друга погибшего, к убийству может быть причастен сотрудник расположенного рядом бара. Следственные органы начали расследование уголовного дела по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Также сообщается, что погибший служил в спецназе ГРУ и воевал против террористов в Сирии.