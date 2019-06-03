* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Анкара, 3 июня, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции задержали по меньшей мере 20 человек, обвиняемых в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 2 июня сообщает Anadolu Ajansi.

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

Арестованные подозреваются в планировании террористических актов на территории государства. У обвиняемых было изъято оружие и вещества, необходимые для создания взрывных устройств.

Напомним, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытаются дестабилизировать ситуацию в Турции, устраивая здесь террористические акты. За все время в стране от рук боевиков погибли свыше 300 человек.