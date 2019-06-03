Париж, 3 июня, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над представителем Аргентины Леонардо Майером в четвёртом круге Открытого чемпионата Франции Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 1 час 44 минуты, завершилась со счётом 6:2, 6:3, 6:3.

Mike McCune Роджер Федерер

Федерер четыре раза подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре ошибки на подаче и ни одного брейка.

В четвертьфинале турнира Федерер со своим соотечественником Стэном Вавринкой.

Читайте также: Хачанов прошёл в третий круг Roland Garros