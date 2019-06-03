Сеул, 3 июня, 2019, 07:57 — ИА Регнум. Сомелье Ю Сын Мин был удостоен премии Asia Winner of Sommelier 2019. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей пятизвездочного отеля InterContinental Grand Seoul Parnas.

Сомелье

В этом году состоялась шестая ежегодная премия Asia Winner of Sommelier, присуждаемая управляющим отелей, расположенных в Азии. Известно, что в этом году данной премии были удостоены 19 человек.

В 1999 году Ю Сын Мин присоединился к пятизвездочному отелю InterContinental Seoul COEX, где на протяжении более 20 лет работал сомелье, повышая качество предоставляемых услуг в отеле.

«Мы продолжим ценить предпочтения наших клиентов и приложим все усилия, чтобы показать весь наш опыт и знания в данной сфере во время обслуживания», — сообщил сомелье.