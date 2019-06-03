Вашингтон, 3 июня, 2019, 07:45 — ИА Регнум. В работе интернет-сервисов компании Google и сторонних платформ произошел глобальный сбой, его причиной стали проблемы в работе облачного сервиса Google Cloud. Об этом 3 июня сообщил портал TechCrunch.

Robert Scoble Google

Пользователи столкнулись с проблемами с доступом к таким сервисам, как Gmail, Nest, Discord, YouTube, Snapchat и другим. Согласно объявлению, сделанному Google, неполадки в работе Google Cloud впервые появились 2 июня 2019 года в 12:25 по тихоокеанскому времени (UTC-8). Объявление о решении всех проблем появилось в 17:09. В основном проблемы с доступом испытывали пользователи, проживающие на территории восточного побережья США.

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Напомним, 31 мая 2019 года ИА REGNUM сообщило, что в работе мобильного приложения Snapchat произошел сбой. В пике известный портал Downdetector зафиксировал 2608 сообщений от пользователей о недоступности сервиса.