Париж, 3 июня, 2019, 07:43 — ИА Регнум. Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар может быть осуждён на пять лет. Об этом сообщает Globoesporte.

Андрей Пронин ИА REGNUM Неймар

По информации издания, Неймару может грозить тюремный срок из-за дела о возможном изнасиловании.

Отмечается, что полиция начнёт расследование 3 июня. На допрос будут вызваны Неймар и женщина, обвиняющая его в изнасиловании. Для расследования у обоих будут изъяты мобильные телефоны.

Напомним, ранее стало известно, что Неймар обвинен в изнасиловании. Женщина утверждает, что инцидент произошёл в Париже 15 мая.