Москва, 3 июня, 2019, 07:35 — ИА Регнум. В Москве частично перепланируют три офиса «Мои документы». Это будет сделано для того, чтобы посетители могли получать услуги с большим удобством, сообщается на портале мэра столицы.

Government.ru Офис «Мои документы». Москва

Для посетителей с детьми оборудуют комфортные комнаты матери и ребенка, организуют детские уголки. Появится отдельная зона приема и регистрации граждан.

Заменят окна и двери. Для инвалидов обустроят пандусы. Лестницы входных групп покроют противоскользящим материалом.

Капитальный ремонт в МФЦ в районах Выхино-Жулебино, Лефортово и Новогиреево планируется завершить до конца 2019 года.

Подробнее: В центры «Мои документы» передадут ещё 25 услуг в сфере соцзащиты

Как сообщало ИА REGNUM, в московские центры «Мои документы» в июне передадут ещё 25 услуг в сфере социальной защиты населения. Услуги можно будет получить без привязки к месту жительства.

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