Киев, 3 июня, 2019, 07:22 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и его семья уехали из страны. Об этом сообщает Elise Journal. По данным издания, гражданство США получили две дочери, сестра и родители политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Арсений Яценюк

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Есть второе гражданство и у супруги бывшего премьер-министра. Как утверждает издание, она является гражданкой Вануату. Гражданство этого же тихоокеанского государства получил и Яценюк. Elise Journal отмечает, что всю информацию о себе Яценюк засекретил, однако издание предполагает, что политик также сбежал из страны.

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Украина потратила на «стену Яценюка» уже более $48 млн — ГПСУ

Ранее, в середине апреля, украинский журналист Василий Крутчак сообщил о бегстве с Украины на территорию другого государства главного военного прокурора страны Анатолия Матиоса. По его словам, причиной такого поступка стал конфликт Матиоса с теперь уже бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который произошёл после публикации в СМИ материалов о коррупционном деле Свинарчуков-Гладковских и видеоролика с пьяным сыном Порошенко. На территории какой страны скрывается Матиос, Крутчак пообещал сообщить позже.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая партия «Народный фронт», одним из лидеров которой является экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк, заявила, что продолжит работать и отстаивать свои ценности вне зависимости от результатов досрочных парламентских выборов. Кто конкретно из представителей партии пойдет на выборы в Верховную раду, ещё не решено, однако уже известно, что лидер партии Арсений Яценюк по мажоритарной схеме баллотироваться точно не будет.