Анкара, 3 июня, 2019, 07:23 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» пятерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время продолжающейся акции в иракской провинции Хакурк, сообщает 2 июня Anadolu Ajansi.

Турецкие военные

Министерство внутренних дел Турции использует термин «нейтрализован» по отношению как к ликвидированному противнику, так и захваченному или сдавшемуся добровольно.

Рабочая партия Курдистана считается в стране, а также в ряде других государств террористической организацией. Курды на протяжении долгих десятилетий ведут борьбу за создание в Турции собственной автономии.