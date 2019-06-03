Пекин, 3 июня, 2019, 07:15 — ИА Регнум. После того как министерство общественной безопасности Китая в мае 2016 года запустило онлайн-платформу поиска пропавших детей, благодаря ей был найден 3901 ребенок, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Воссоединение

В общей сложности 3978 заявлений, связанных с пропажей детей, было зарегистрировано на платформе, получившей название «Туаньюань», чтотв переводе с китайского означает «воссоединение».

Платформа позволяет министерству лучше вести войну с торговлей детьми, а также позволяет офицерам полиции публиковать информацию о пропавших детях, которую потом могут увидеть миллионы пользователей платформы.