Дели, Индия, 29 мая, 2021, 21:29 — ИА Регнум. В Индии правительство национального округа Дели продлило до 7 июня режим жёсткого карантина, сообщил главный министр Дели Арвинд Кеджривал.

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«Локдаун, который должен был закончиться в понедельник (31 мая), теперь будет действовать до 7 июня», — сказал он.

Вместе с тем, добавил он, производственному и строительному бизнесу разрешено возобновить работу.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала апреля в Индии наблюдается вторая волна коронавируса. В начале мая ежедневный прирост новых случаев превышал 400 тыс. Со второй декады мая наблюдается снижение числа новых носителей.

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