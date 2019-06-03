Хух-Хото, Китай, 3 июня, 2019, 06:56 — ИА Регнум. Полиция Внутренней Монголии на севере Китая задержала одного подозреваемого в наркоторговле, изъяв у него более семи килограммов наркотиков, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Victor Арест

В середине мая полиция города Баотоу обнаружила водителя грузовика, подозреваемого в перевозке таблеток с кофеин-бензоатом натрия, который заявил, что купил таблетки в одном из магазинов в деревне Чанхань.

21 мая полиция задержала владельца магазина и изъяла у него 20 таблеток экстази и кофеин-бензоат натрия весом более 7,15 кг. По словам владельца, он продавал кофеин-бензоат натрия по 35 юаней ($5,07), накручивая 50% наценки. Большинство его клиентов были водителями грузовиков. Расследование продолжается.

Кофеин-бензоат натрия является психоактивным препаратом и считается наркотическим препаратом, оборот которого строго ограничен в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, на юго-западе Китая в провинции Юньнань было задержано 411 подозреваемых в сбыте более 1,2 тонны наркотиков в рамках двадцатидневной кампании по борьбе с наркотиками.