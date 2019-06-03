Ульяновск, 3 июня, 2019, 06:50 — ИА Регнум. В Ульяновской области стартовала ежегодная региональная акция «Помоги собраться в школу», в рамках которой в этом году около 20 тыс. детей получат государственную поддержку в подготовке к учебному году. Первые подарки уже вручены, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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Акция «Помоги собраться в школу» стартовала 1 июня, в Международный день защиты детей. Она проводится в регионе 15 лет, за эти годы собрано свыше 400 млн рублей. В этом году планируется собрать около 40 млн рублей, на которые будет приобретено самое необходимое для подготовки к школе 20 тыс. детей из многодетных семей и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Напомним, в прошлом году помощь в подготовке к учебному году получили 23 173 ребенка.

По словам министра семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области Ольги Касимовой, на благотворительные средства изготовят свыше 12 тыс. дисконтных карт, предусматривающих скидки от 5% до 20% на приобретение школьных товаров от местных производителей. Кроме того, будут выделены средства из областного бюджета на приобретение школьных и канцелярских товаров, но каков именно объём бюджетной помощи, не сообщается.

Первые подарки в этом году вручены 1 июня, их получили несколько будущих первоклассников. В их числе — София, Матвей и Даниил Кузнецовы, которые посещают танцевально-цирковую студию «Арлекино». Кроме того, губернатор Сергей Морозов вручил многодетной семье Волковых-Сюньковых, воспитывающей десять детей, ключи от автомобиля «Газель».