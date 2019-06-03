Чита, 3 июня, 2019, 06:55 — ИА Регнум. В Забайкалье подвели итоги VIII Забайкальского международного кинофестиваля. Торжественная церемония закрытия состоялась накануне, 2 июня, сообщает пресс-служба губернатора края.

Правительство Забайкальского края Участники Забайкальского международного кинофестиваля

Правительство Забайкальского края Забайкальский международный кинофестиваль. Закрытие

В номинации «Лучший фильм» победу присудили режиссеру По Хао Хуна (Тайвань). Лучшим режиссером признан Лила Авилес, фильм «Горничная» (Мексика). Лучшим актером стал «блистательный мужской актерский ансамбль фильма «Завод», режиссер Юрий Быков (Россия). Лучшей актрисой признана Лан Мей, фильм «Река любви», режиссер Хань Ваньфэн (Китай). В номинации «Лучший сценарий» победу присудили Александру Плавнику за фильм «Здесь и сейчас».

Помимо этого приз зрительских симпатий в основном конкурсе получил фильм «Порт» режиссера Александры Стреляной (Россия).

Выступая на закрытии кинофестиваля, врио губернатора Забайкалья Александр Осипов поблагодарил всех, «чьими талантами был соткан этот волшебный праздник», и призвал организаторов уже сейчас приступить к началу подготовки очередного Забайкальского международного кинофестиваля.

Правительство Забайкальского края 2 июня в Чите состоялась церемония закрытия VIII Забайкальского международного кинофестиваля

Напомним, VIII Забайкальский международный кинофестиваль стартовал в Чите 30 мая торжественным проходом по дорожке цвета цветущего багульника звезд экрана — Федора Добронравова, Сергея Никоненко, Максима Аверина, Елены Ксенофонтовой, Екатерины Гусевой, Алены Бабенко, Игоря Ливанова, Аглаи Шиловской и многих других. Организатором данного мероприятия выступила ассоциация инициативных граждан по содействию сохранения и развития этнографической культуры Сибири «Забайкальское землячество».