В РФ ответили на претензии Киева, в США дают советы Британии: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 3 июня, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Военные Израиля обнародовали видео ракетного удара по Сирии;
- МИД РФ ответил на претензии Киева;
- Познер попал в базу данных сайта «Миротворец»;
- Brexit: Трамп считает, что Британия должна уйти в срок;
- Площадку под полигон на станции Шиес законсервируют.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в :00 мск.
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