Благовещенск, 3 июня, 2019, 06:28 — ИА Регнум. В детском лагере «Колосок» Амурской области умер школьник, сообщает 3 июня «Амурская правда» со ссылкой на источник в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Как стало известно, мальчик 2005 года рождения находился в лагере в рамках спортивной профильной смены. Ему стало плохо утром во время выполнения оздоровительной утренней зарядки. Врачи детского лагеря оказали подростку необходимую помощь, однако реанимировать его не удалось.

Точную причину смерти ребенка установят специалисты в ходе назначенной проверки.

Сообщается, что дети заехали в лагерь накануне днем.