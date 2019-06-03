Пекин, 3 июня, 2019, 06:19 — ИА Регнум. Бывший председатель совета директоров дочерней компании Kweichow Moutai Group был исключен из Компартии Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Большой переполох в маленьком Китае». Реж. Джон Карпентер. 1986. США Китаец

Компания также разорвала все контракты с Не Юном, который ранее является законным представителем дочерней компании Kweichow Moutai, которая занималась электронной коммерцией. Против Не началось расследование еще в ноябре 2019 года из-за «серьезных нарушений законов и норм».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая был арестован бывший председатель самой компании Kweichow Moutai Group Юань Жэньго по обвинению в коррупции. Компания является производителем китайской водки.

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