Чжухай, Китай, 3 июня, 2019, 05:35 — ИА Регнум. Китайская таможня арестовала 12 человек по обвинению в контрабанде 49 тонн дизельного топлива при помощи двух рыбацких лодок и трех заправочных судов, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Китайские правоохранители

По информации таможни порта Гунбэй провинции Гуандун на юге Китая, в общей сложности было арестовано 12 человек. Расследование показало, что моряки, нанятые китайскими бизнесменами, управляли лодками, перевозив контрабандное топливо из Гонконга в города Чжухай провинции Гуандун для дальнейшей перепродажи.

Около 310 тонн дизельного топлива общей стоимостью 1,8 млн юаней ($260,9 тыс.) было ввезено контрабандным путем на материковую часть Китая с марта текущего года. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на востоке Китая была пресечена контрабанда 300 кг слоновой кости общей стоимостью более полутора миллионов долларов США.