Гуанчжоу, Китай, 3 июня, 2019, 05:16 — ИА Регнум. Шесть человек стали жертвами схода оползня в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Orange County Archives Оползень

Инцидент произошел около 2:30 по местному времени в деревне Даганпин близ города Янчунь, сообщили в местном департаменте по связям с общественностью. В общей сложности 14 человек находились в жилом здании на момент схода грунта. Восьмерым удалось спастись, остальные — погибли.

Около 20:40 по местному времени спасателям удалось извлечь тела шестерых жертв. Более 300 человек принимали участие в поиске выживших.