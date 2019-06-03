Якутск, 3 июня, 2019, 05:20 — ИА Регнум. В селе Походск Нижнеколымского района Якутии превышены критические отметки уровня воды в реке Колыма. Подтоплены два дома (залиты полы) и несколько дворов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM администрации населённого пункта.

75.mchs.gov.ru Паводок

Подтопление возникло из-за затора льда. На 12.00 по местному времени (4.00 по мск) уровень воды в реке возле села составлял 276 см при критической отметке 266 см. Ожидается, что в ближайшее время уровень воды будет снижаться: осуществлён подрыв льда.

Тем не менее, управление МЧС по республике рекомендует людям, которые находятся на низменных участках, эвакуироваться на возвышенные места или в пункты временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая критическая отметка уровня воды в реке Колыма была превышена возле города Среднеколымск Среднеколымского района Якутии, причиной подтопления низменных участков стал затор льда. В пункты временного размещения эвакуированы 14 человек, в том числе 5 детей в возрасте до 14 лет.