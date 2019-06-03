Киев, 3 июня, 2019, 04:45 — ИА Регнум. Концерт популярного украинского певца Дмитрия Монатика посетил президент Украины Владимир Зеленский. Информацию об этом распространили 2 июня украинские СМИ со ссылкой на опубликованные зрителями видео.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Президент Украины явился на шоу «без галстука», одетый в демократичные джинсы, футболку и спортивную обувь. Его сопровождала супруга.

Заметив президента, публика начала кричать. В ответ Зеленский щедро раздавал приветственные жесты.

Напомним, это уже не первое мероприятие шоу-бизнеса, на котором замечают украинского лидера с момента его инаугурации. Ранее, 26 мая, Зеленский посетил премьеру нового сезона «Лиги смеха», ведущим которой он был последние пять лет.

В социальных сетях часть граждан Украины выразила свое недовольство такими действиями нового президента, по их мнению, в стране есть более важные для его внимания дела.