Вашингтон, 3 июня, 2019, 04:27 — ИА Регнум. Прекратить бомбардировки в сирийской провинции Идлиб призвал Россию и Иран президент США Дональд Трамп. Соответствующее обращение американский лидер опубликовал 2 июня на своей странице в Twitter.

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп

По имеющимся у Трампа сведениям, вооруженные силы России и в меньшей степени Ирана якобы «бомбят провинцию Идлиб в Сирии и без разбора убивают многих невинных мирных жителей».

Мировое сообщество следит за действиями России в Сирии, предостерег Трамп, отметив также, что не понимает цели и выгоды от подобных действий.

Напомним, ранее в Белом доме заявили о том, что будут поддерживать израильские бомбежки сирийской территории до тех пор, пока войска Ирана и связанных с ним вооруженных формирований не уйдут из Сирии.