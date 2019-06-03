Киев, 3 июня, 2019, 04:23 — ИА Регнум. Украине следует отбросить стеснения и выйти на прямые переговоры с Россией. Об этом мэр Харькова и председатель партии «Доверяй делам» Геннадий Кернес заявил на партийном съезде, передает 2 июня украинский новостной портал Depo.ua.

City.kharkov.ua Геннадий Кернес

Выступая перед сторонниками партии «Доверяй делам», Кернес заявил о том, что пора отбросить стереотипы и действовать с умом.

«Почему кто-то стесняется прямых переговоров с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией?, — задается вопросом мэр Харькова. — Потому что это страна-агрессор, а не страна-сосед? А я считаю, что всё должно решаться с умом».

По мнению Кернеса, обе страны, и Россия, и Украина, должны принести извинения за взаимные обвинения: «И мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга, а потом находим крайних и никогда не просим прощения».

Напомним, ранее Кернес отреагировал на снос в Харькове памятника советскому маршалу Георгию Жукову. Градоначальник пообещал восстановить памятник и положить конец вандализму. По его словам, нужно избрать такой парламент, «который сможет поставить точку в этой пляске вседозволенности и безумия».