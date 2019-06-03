Южно-Сахалинск, 3 июня, 2019, 04:13 — ИА Регнум. Долететь до Москвы через Камчатку оказалось быстрее и дешевле для жителей Сахалина, чем из столицы островного региона Южно-Сахалинска. С острова теперь можно прямыми рейсами улететь в города ДФО — Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре и Петропавловск-Камчатский. А вот дешёвых билетов до столицы России по-прежнему не хватает, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Павел Латышов ИА Красная Весна Самолет

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Раньше из Южно-Сахалинска можно было улететь только в два дальневосточных города: Хабаровск и Владивосток. Теперь география полётов расширена. Улететь до Благовещенска и Петропавловска можно за 5 640 рублей, до Комсомольска за 3 705 рублей. Рейсы осуществляются по субсидированным тарифам.

Сегодня дешёвые билеты для сахалинцев дотирует областная казна, но в дальнейшем власти островного региона надеются переложить эту ношу на плечи федерального бюджета.

Между тем в разгар летних отпусков билетов до Москвы всё-равно не хватает. Лайнеры из аэропорта Южно-Сахалинска уходят, заполненные до предела.

Как выяснили журналисты ИА Сахалин. Инфо, в условиях дефицита билетов до Москвы для многих островитян быстрей и дешевле добраться до Москвы через Камчатку.

Сахалинские отпускники задерживаются максимум на сутки в камчатском аэропорту Елизово, где у них есть возможность посетить расположенные рядом горячие источники, потом спокойно улетают в Москву, а оттуда дальше — Крым, Сочи.

В аэропорту Южно-Сахалинска были расстроенные рабочие из Самары, они приезжали на работу. По контракту, участвовали в работах по перешивке жд-колеи. И взять билеты до Москвы не смогли, для них тоже оказалось более приемлемым улетать через Камчатку.

Как сообщало ИА REGNUM, коррупция пожирает внутрирегиональные перевозки на Дальнем Востоке. Например, на Камчатке, при отпускной цене с завода на авиатопливо 46 тыс. рублей за тонну, с учётом доставки её в Петропавловск, она должна стоить не менее 50 рублей. Но тонна, из-за фирм-посредников, расплодившихся как грибы после дождя, в баки самолётов на Камчатке попадает по цене 108 тыс. рублей за тонну. Аналогичная ситуация в Якутии, в Хабаровском крае, на Чукотке. Аэропортовое обслуживание во внутрирегиональных, убогих и неухоженных аэропортах стоит в 6 раз дороже, чем в аэропорту Лондона и в 15 раз дороже, чем в Москве.