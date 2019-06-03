Благовещенск, 3 июня, 2019, 04:06 — ИА Регнум. За последние пять лет граждане России приобрели более 200 квартир в многоэтажных домах китайского города Хэйхэ, граничащего через Амур с Благовещенском, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

LxAndrew Хэйхэ

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По мнению издания Biang, за последние пять лет стоимость квадратного метра жилья, возводимого в китайском городе Хэйхэ, выросла в два раза, что, тем не менее, не снизило интереса со стороны русских покупателей.

«Российские граждане очень любят покупать квартиры в Хэйхэ. За последние 5 лет гражданами РФ в городе было куплено около 200 квартир, преимущественно в новостройках в центре и в восточной части города. Они в основном покупали недвижимость в новых домах, близ улицы Тунцзянлу, которая соединяет железнодорожный вокзал с таможней», — сообщили в администрации Хэйхэ.

Издание считает, что цены на недвижимость на соседнем берегу продолжат свой рост. Если пять лет назад квадратный метр стоил порядка 2,5 тыс. юаней, то сейчас превышает 5 тыс.

В пересчёте на действующий курс обмена, стоимость одного квадратного метра жилья составляет порядка 47 тысяч рублей, что в целом, соответствует стоимости новостроек в Благовещенске. Тем не менее, другая составляющая — стоимость жизни в целом — в Китае значительно ниже.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в торжественной обстановке состоялось соединение пролётов трансграничного автомобильного и железнодорожного моста через Амур, который соединил российский Благовещенск и китайский город Хэйхэ. Ожидается, что мост значительно облегчит транспортную логистику между странами, а между Благовещенском и Хэйхэ будет установлена благоприятная для туризма и быта доступность.