Дамаск, 3 июня, 2019, 01:01 — ИА Регнум. Несколько ракет было выпущено Израилем в сторону аэропорта в провинции Хомс, сообщает 3 июня агентство SANA со ссылкой на военный источник.

U.S. Air Force Истребитель ВВС Израиля

Сообщается, что две ракеты были уничтожены в воздухе сирийскими средствами ПВО, однако Израиль продолжил обстрел, в результате чего один сирийский солдат погиб и два получили ранения.

В результате обстрела пострадал склад боеприпасов и некоторые другие здания.

Напомним, утром 2 июня Израиль дважды проводил ракетные обстрелы сирийской территории. Средствами ПВО Сирии была отражена атака над Дамаском, в результате обстрела в провинции Кунейтра погибли трое военнослужащих, еще семеро получили ранения.