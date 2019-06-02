Киев, 3 июня, 2019, 00:39 — ИА Регнум. О намерении стать Стивом Джобсом украинской политики заявил бывший глава Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, сообщает 2 июня «Телевiзiйна служба новин» (ТСН) Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

В интервью источнику Саакашвили заявил о том, что будущее премьер-министра Украины его не прельщает, он хотел бы открыть фонд и заняться генерированием идей.

«Я хочу быть немножко Стивом Джобсом украинской политики. Генерирование идей», — сообщил бывший глава Одесской администрации.

По словам Саакашвили, для успешной реализации его планов нужно создать «площадку для новых идей, фонд». Кроме того, экс-президент Грузии заверил, что его никто не финансирует.

«За мной не стоит ни Госдеп, ни Брюссель, — сообщил Саакашвили. — У меня есть просто голова на плечах»