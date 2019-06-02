Уфа, 2 июня, 2019, 23:56 — ИА Регнум. В Куюргазинском районе Башкирии на трассе столкнулись два транспортных средства — Daewoo Nexia и Lada Granta. Об этом сообщили РИА Новости в МВД по региону.

(сс) AKuptsova Скорая помощь

ДТП произошло в воскресенье, 2 июня, на 258 км автодороги Уфа-Оренбург. По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, еще шестеро были доставлены в больницу для осмотра.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.

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