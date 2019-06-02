Киев, 2 июня, 2019, 22:40 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Петр Порошенко является человеком без чувства юмора. Об этом экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в эфире ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко и Михаил Саакашвили

«Я обижен на Порошенко, — сказал Саакашвили. — Потому что с ним у меня были личные отношения и Порошенко мне много чего обещал».

По его словам, речь идет о новых «полномочиях и финансировании».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году тогда еще действующий глава Украины Пётр Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства Украины. 28 мая указом нынешнего президента Украины Владимира Зеленского бывшему главе Грузии было возвращено украинское гражданство.

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