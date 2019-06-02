Кабул, 2 июня, 2019, 21:56 — ИА Регнум. Число жертв в результате трех взрывов в Кабуле увеличилось до двух человек. Об этом, как передает TOLOnews, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Афганистана Вахидулла Маяр.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в Афганистане

«В результате взрывов в Кабуле в воскресенье утром (2 июня) погибли 2 человека, еще 24 получили ранения», — сказал Маяр.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в результате трёх взрывов, произошедших на западе Кабула, погиб один человек, еще 17 получили ранения.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

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