Анкара, 2 июня, 2019, 20:45 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Турции. Об этом, как передает Anadolu Ajans, сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) при правительстве Турции (AFAD).

Martin Luff Последствия землетрясения

Подземные толчки, очаг которых залегал на глубине 7 км, зафиксированы 2 июня в районе Хендек провинции Сакарья.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

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