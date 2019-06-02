Сингапур, 2 июня, 2019, 18:09 — ИА Регнум. Два истребителя F-15 ВВС Сингапура были подняты по тревоге для сопровождения прилетающего авиалайнера, после сообщения о заложенном на борту самолёта взрывном устройстве. Об этом 2 июня сообщил на своей странице в Facebook министр обороны страны Н Эн Хэнь.

Adert Самолет авиакомпании FlyScoot. Сингапур

Министр обороны уточнил, что речь шла об авиалайнере компании FlyScoot, который летел в Сингапур из Себу на Филиппинах.

Глава оборонного ведомства Сингапура отметил, что в стране любая угроза воспринимается как реальная вплоть до полного прояснения ситуации.

После проверки самолёта взрывного устройства обнаружено не было. Никто из находящихся на борту 144 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ложном минировании здания Хозяйственного суда в городе Одессе на Украине. Из здания были эвакуированы 300 человек. Взрывных устройств обнаружено не было.