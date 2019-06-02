Калуга, 2 июня, 2019, 16:59 — ИА Регнум. 2 июня в Калуге, в последний день фестиваля современного искусства «Циолковский Фест» Tsiolkovsky Fest Art Kaluga Contemporarу, был продемонстрирован крупный международный хореографический проект.

Kaluga-poisk.ru Здание «ИКЦ» в Калуге.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы фестиваля, в 2019 году седьмой по счёту фестиваль «Циолковский Фест» посвящен Году театра в России и он называется «Театр как предчувствие». Не случайно, сегодня, в рамках фестиваля прошел международный хореографический проект «Generation (poom)ee». Это совместная работа компании Autre MiNa из французского города Монпелье и калужского «Инновационного театра балета».

Один из главных инициаторов проекта — известный французский хореограф Митя Федотенко. Он куратор и официальный представитель современного танца от города Монпелье (Франция). Не случайно сегодняшняя премьера совместной постановки компании Autre MiNa (Франция) и «Инновационного театра балета» (Калуга) на площадке уличного амфитеатра калужского «ИКЦ» стала основой культурного сотрудничества между городами Монпелье и Калуга.

По этому поводу, в выставочном зале Инновационного культурного центра Калуги прошёл семинар, посвященный развитию современного танца в России. В его работе приняли участие критики, менеджеры театров и компаний, хореографы, директора международных фестивалей, а также члены экспертного совета премии «Золотая маска». Одновременно велись переговоры по созданию международной платформы по поддержке современного танца в России на базе «ИКЦ» в Калуге и о перспективе совместных гастролей хореографов и танцевальных трупп России и Франции.

Напомним, с момента основания своей компании Autre MiNa в 1999 в Монпелье Митя Федотенко создал свыше пятнадцати постановок на стыке танца, театра, музыки и перформанса, самые яркие из которых «Вёрсты и дали» (1999), «sol'o pluriel et un peu plus» (2007), «Чёрное солнце. black sun» (2011), «sonata Hamlet» (Авиньонский фестиваль 2012), «par Être» (2013), «génération [pomm]ée» (2015), «with no intent"(2017)…