Киев, 2 июня, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на странице в соцсети Twitter прокомментировал снос националистами памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

«Уничтожение памятника … направлено против общей для украинцев и русских истории, памяти и Великой Победы, — написал Медведчук. — Как и при Порошенко (экс-президент Украины Петр Порошенко), национал-радикалы безнаказанны».

По его словам, властью на Украине приносятся интересы жителей юго-востока в «жертву террору и вандализму националистов».

Как передавало ИА REGNUM, 2 июня в Харькове националисты снесли бюст советскому полководцу Георгию Жукову. Вместо памятника маршалу на постамент был поставлен флаг Украины.

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