Краснодар, 2 июня, 2019, 16:41 — ИА Регнум. 200 человек эвакуированы из здания торгового центра «Галактика» в Краснодаре 2 июня. Причиной эвакуации стало возгорание — как выяснилось позже, в подсобном помещении ТЦ загорелись старые вещи.

andymackey57 ТРК «Галактика». Краснодар

По информации «Россия-Кубань», пожар был ликвидирован сотрудниками торгового центра до прибытия подразделений пожарной охраны. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что горели бывшие в употреблении вещи, площадь возгорания около 5 кв.м.

В общей сложности из здания ТЦ эвакуировали около 200 человек. Известно об одном пострадавшем.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая в Индии в городе Сурат загорелся торговый центр, в огне погибли 17 человек.