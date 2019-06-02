Сыктывкар, 2 июня, 2019, 16:24 — ИА Регнум. Митинг КПРФ, на который пришло не более 3,5 тыс. человек, завершился в Сыктывкаре. Об этом рассказала «Комиинформу» заместитель главы администрации Сыктывкара Елена Семейкина.

Александр Ванеев ИА REGNUM Митинг КПРФ в Сыктывкаре

По ее словам, участники мероприятия, которое было согласовано с городской администрацией, собрались 2 июня в Мичуринском парке.

Представители КПРФ выступили против пенсионной реформы, роста цен на услуги ЖКХ, коррупции, реформы ТКО (твердые коммунальные отходы) и так далее. Представителей несистемной оппозиции на мероприятии не наблюдалось.

Митинг в Сыктывкаре завершился без происшествий: участники вели себя спокойно. Отметим, что в самом городе проживают более 245 тысяч. человек.

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