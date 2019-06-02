Томск, 2 июня, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Уфа» уступил с минимальным счетом команде «Томь» во втором стыковом матче за право участия в Российской Премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.

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Игра прошла на поле томского стадиона «Труд» и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного мяча томской команды, принесшей ей участие в РПЛ в следующем сезоне, стал форвард Алексей Гасилин, который на 11-й минуте поразил ворота соперника точным ударом.

Кроме этого в матче было показано футболистам «Уфы» пять карточек, две из которых — голкиперу Александру Беленову, удаленному с поля в добавленное время матча.

Отметим, несмотря на проигрыш, «Уфа» сохранила свое место в РПЛ, так как первый стыковой матч в Уфе башкирская команды выиграла со счетом 2:0. Клуб «Томь», таким образом, упустил возможность выхода в высшую лигу российского футбола.