Париж, 2 июня, 2019, 16:05 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» заинтересовался сразу двумя игроками команды «Наполи», сообщает 2 июня Telefoot.

Dariolucky Калиду Кулибали

По данным источника, руководство парижской команды хотело бы приобрести в свой состав 27-летнего сенегальского защитника «Наполи» Калиду Кулибали, ставшего лучшим защитником сезона 2018/19 в чемпионате итальянской серии А.

Также французский клуб намерен вновь попытаться подписать контракт с 28-летним бразильским хавбеком неаполитанцев Алланом, которого последние зимой отказались продавать за 50 млн евро отступных.

При этом ситуация осложняется тем, что контракт Кулибали рассчитан до лета 2020 года и руководство клуба не планирует расставаться с ним до этого срока. Сумма отступных за футболиста составляет 150 млн евро.

Отметим, в текущем сезоне Аллан провел в составе «Наполи» 33 матча и отметился в них 1 голом и 3 результативными передачами. Калиду Кулибали сыграл за клуб в 35 матчах и смог в них забить два мяча и сделать две голевые передачи.