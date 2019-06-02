11 человек пострадали в массовом ДТП в Ростовской области
Ростов-на-Дону, 2 июня, 2019, 15:51 — ИА Регнум. 11 человек пострадали в результате столкновения грузовика с пассажирским автобусом в Аксайском районе Ростовской области. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Авария произошла в 13:30 мск на 1049-м км трассы М-4 «Дон». Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Новочеркасск — Ростов-на-Дону столкнулся с грузовым автомобилем MAN.
По предварительной информации, автобус врезался в фуру в момент, когда она затормозила перед пешеходным переходом, чтобы пропустить переходящих дорогу людей. После столкновения автобус по касательной задел ещё один грузовой автомбиль и легковой автомобиль «Рено».
В результате ДТП пострадали 11 человек. Девять пострадавших, в том числе трое детей, были госпитализированы с травмами в состоянии средней степени тяжести.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП.
Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Нижегородской области, в результате которого погиб один ребёнок, ещё шесть человек, в том числе трое детей, Были госпитализированы.