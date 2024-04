Токио, 2 июня, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Международная команда астрономов, работающая с японским телескопом «Субару», выявила 1824 звёзд — кандидатов в сверхновые за десять месяцев. Результаты наблюдений представлены в статье в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan.

Denys Телескоп Субару

У некоторых звёзд в конце эволюции возникает катаклизмический процесс, сопровождающийся выделением огромного количества энергии. Такие звёзды, называемые сверхновыми, в большинстве случаев наблюдаются уже после того, как излучение вспышки достигает Земли, что затрудняет изучение этого явления.

Для того, чтобы увеличить шансы наблюдения сверхновой группа учёных во главе с профессором Физико-математического института Вселенной имени Кавли Наоки Ясудой провела специальные наблюдения с помощью телескопа «Субару». Наблюдения проводились в течение шести месяцев 2016 года и четырёх месяцев 2017 года. После обработки результатов наблюдений учёные выделили 1824 кандидатов в сверхновые, 5 из которых относятся к классу сверхсветящихся и около 40 к сверхновым типа Ia.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года астрономы зафиксировали излучение сверхновой звезды SN 2018oh типа Ia, отличающейся аномальной яркостью вспышки.