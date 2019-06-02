Дзержинск, Нижегородская область, 2 июня, 2019, 15:04 — ИА Регнум. Работу по восстановлению города после серии взрывов начали сотни жителей Дзержинска в Нижегородской области. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба городской администрации.

Анна Алябьева ИА REGNUM Инвентарь для уборки

В уборке мусора и стёкол принимают участие сотрудники администрации города, волонтёры и обычные жители города. Директора школ, не дожидаясь помощи от администрации города, сами организовали восстановительные работы. На помощь пришли родители учеников и сами ученики.

По всему городу работают ремонтные бригады. В первую очередь восстанавливаются школы и детские сады. Те школы, в которых 3 июня будет проходить единый госэкзамен, восстановили за предыдущую ночь практически полностью.

Активная работа по восстановлению Дзержинска и близлежащих населённых пунктов началась уже вечером 1 июня. Нарушенное из-за взрывов энергоснабжение посёлков Пыра и Свердлова было восстановлено полностью уже к утру 2 июня.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 89 пострадавших в результате серии взрывов на оборонном предприятии ГосНИИ «Кристалл» в цехе по производству тротила. Информации о погибших нет. Взрывной волной было повреждено оконное остекление в 70 детских садах и 32 школах города.