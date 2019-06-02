Нижний Тагил, Свердловская область, 2 июня, 2019, 14:40 — ИА Регнум. В свердловском Нижнем Тагиле восьмилетняя девочка погибла от смесителя, который выбросил мальчик 2013 года рождения. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Несчастный случай

Металлический предмет упал с одного из верхних этажей многоэтажки. Спасти девочку не удалось. По факту трагедии проводится проверка. Следователи устанавливают все условия, которые способствовали произошедшему.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла вечером 1 июня возле одного из домов на Ленинградском проспекте. У девочки диагностировали черепно-мозговую травму.