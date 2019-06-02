Тайбэй, 2 июня, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Средняя цена на твердотельные накопители (SSD) на мировых рынках упала ниже $0,1 за один гигабайт. Об этом сообщает газета DigiTimes со ссылкой на данные китайского производителя устройств хранения данных Longsys Electronics.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровизация

Цены на SSD-накопители, упавшие в 2018 году на 50%, продолжили снижаться и в первые пять месяцев 2019 года. По данным издания, эта тенденция сохранится и в следующем году. Ожидается, что в 2020 году цены могут упасть до $0,05 за ГБ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, совокупный объём накопителей HDD и SSD, поставленных в 2018 году, составил 912 эксабайт (1018 байт), что на 21,4% больше, чем годом ранее. При этом в прошлом году продажи SSD накопителей выросли на 45%.