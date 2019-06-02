Москва, 2 июня, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Российская олимпийская сборная примет участие в летних Олимпийских играх в Токио заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Olympic.ru Станислав Поздняков

«Российская команда примет участие в Играх в Токио», — заявил глава ОКР, чьи слова приводит ТАСС, отметив, что такая позиция озвучена Международным Олимпийским комитетом, на который ОКР ориентируется в данном вопросе.

Также Поздняков рассказал, что давать комментарии по поводу публикаций в британской прессе не имеет смысла, так как они возникают перед каждым важным заседанием Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF), посвященных обсуждению темы статуса российской легкой атлетики.

Кроме этого, глава ОКР подчеркнул, что если в случае с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) и будут выявлены нарушения каких-то отдельных лиц, то жесткие меры в их отношении могут последовать только индивидуально, но никак не коллективно.

Отметим, совет IAAF, на котором запланировано рассмотрение вопроса о возможности восстановления в правах ВФЛА состоится в Монако с 8 по 9 июня 2019 года. Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 1 июня, президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин сообщил, что ВФЛА полностью оплатила задолженность перед IAAF и этим выполнила последнее требование дорожной карты по восстановлению в правах.

Отметим, ранее британские СМИ распространили информацию о том, что Россия может быть отстранена от участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио из-за нового допингового скандала.