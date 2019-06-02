Севилья, Испания, 2 июня, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Бывший нападающий футбольного клуба «Севилья» и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, ранее трагически погибший в автокатастрофе, будет похоронен 3 июня, сообщает 2 июня Mirror.

Twitter.com Хосе Антонио Рейес

По информации источника, похороны Рейеса состоятся рано утром 3 июня в Утрере, являющейся родным городом футболиста.

Гроб с телом погибшего будет 2 июня доставлен в «Севилью», где пробудет с 16:00 до 21:00 по местному времени.

Затем его перевезут в городскую ратушу Утреры для церемонии прощания и там же можно будет выразить свои соболезнования семье покойного. Утром 3 июня гроб доставят в церковь Санта-Марии в Утере, после чего тело покойного будет предано земле.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 1 июня, автомобиль Хосе Антонио Рейеса Mercedes Brabus S550, с находившимся в нем футболистом и его двоюродным братом, вылетел с дороги в 12:40 мск на автомагистрали А376, на участке между Севильей и Утрерой, после чего загорелся. В результате футболист погиб.

Читайте также: Морено надел футболку с фото погибшего Рейеса на церемонию награждения ЛЧ