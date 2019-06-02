Днепропетровск, Украина, 2 июня, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё как минимум трое получили травмы в результате обрушения крыши сцены этно-рок-фестиваля Kozak FEST, который проходил на Украине в Днепропетровской области. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба госслужбы по чрезвычайным ситуациям по региону.

(сс) Luuk Wouters На рок-концерте

В результате сильного порыва ветра, грозы и шквального дождя на месте проведения фестиваля Kozak FEST в селе Желтоалександровка Пятихатского района вечером 1 июня обрушилась крыша и была снесена часть сцены. Погиб один человек 1971 года рождения, две женщины были госпитализированы с переломами конечностей.

Сообщается, что спасатели в ходе разбора конструкции и осмотра местности спасли 135 человек, вытащили 53 легковых автомобиля.

Из-за непогоды были отменены все мероприятия фестиваля, намеченные на 2 июня. Организаторы фестиваля принесли извинения своим гостям и сообщили, что не успели ликвидировать последствия непогоды, но полноценно восстановить работу сцены не удалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух рабочих в результате обрушения лестницы в строящемся здании на юге Китая. Всего под завалами оказались семь человек.