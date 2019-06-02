Дублин, 2 июня, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор поздравил мексиканского боксера Энди Руиса с победой над британцем Энтони Джошуа, попутно в очередной раз бросив вызов на бой боксеру Флойду Мейвейзеру. Соответственное сообщение Макгрегор разместил 2 июня в своем Instagram.

Andrius Petrucenia Конор Макгрегор

Как написал 30-летний ирландец, он знает крепость мексиканских подбородков на собственном опыте, когда их обладатели снова и снова поднимаются с пола как в фильмах ужасов.

«Это никогда не закончится, пока есть мексиканцы», — отметил Макгрегор и поздравил Риуса с победой.

Также ирландский боец назвал поединок между Руисом и Джошуа великолепным боксом и заявил, что он тоже хочет таким насладиться.

«Я бросаю вызов Мейвезеру на бой-реванш. Я вновь буду с поддержкой своего старого клуба. Увидимся позже, приятель», — так заканчивается сообщение Макгрегора в Instagram.

Отметим, Конор Макгрегор, до того момента ни разу не побежденный, проиграл техническим нокаутом поединок с Флойдом Мейвейзером, который состоялся 26 августа 2017 года и проходил по правилам бокса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее мексиканский боксер Энди Руис одержал сенсационную победу над обладателем титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) британца Энтони Джошуа.